Не стало автора песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»

Появились сообщения о кончине Дмитрия Сухарева, известного также как Дмитрий Сахаров, который оставил заметный след в бардовской культуре России. Он стал автором текста песни «Александра», звучащей в знаменитом фильме «Москва слезам не верит».





Поэт Александр Правиков сообщил о смерти коллеги, отметив, что дожить до 94 лет удается немногим. Он выразил благодарность Дмитрию Антоновичу за множество любимых стихов и песен, которые оставили добрый след в сердцах людей.





Информация о смерти Дмитрия Сухарева также появилась на странице дуэта Татьяны и Сергея Никитиных.









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