В Архангельске состоялась презентация книги о морской культуре Арктики

В Архангельске представили книгу под названием «Философские смыслы морского наследия в северной маринистике», посвященную художественному исследованию морской культуры и наследия Севера. Автором издания стал известный архангельский художник и яхтсмен, работающий в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН. Он отметил, что в книге собрано более 250 картин и графических работ, созданных с конца 1980-х годов до настоящего времени.





Автор выразил надежду, что жители Севера начнут глубже осмысливать свое морское наследие. Книга включает несколько разделов, охватывающих темы от поморских берегов до арктических морей и островов. Он подчеркнул, что интерес к Арктике и Русскому Северу растет, и это его радует. Художник считает важным использовать средства маринистики для передачи знаний о морских традициях и культуре.





Издание условно делится на пять частей. Первая часть, «От поморских берегов», содержит размышления о родине ученого и поэта Михаила Ломоносова, а также философско-поэтические образы, которые могли формироваться под влиянием поморского фольклора, морских походов и работы на промыслах. Вторая часть посвящена арктическим сюжетам; автор делится впечатлениями из четырех экспедиций в Арктику.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва