Омск принимает II Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск»

11 ноября в Омске стартовал II Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск», который проходит на сцене драматического театра «Галерка». Открытие фестиваля состоялось с постановки «Идиот» Национального академического драматического театра имени М. Горького из Минска. Пресс-служба омского театра сообщила, что в этом году фестиваль объединит спектакли девяти театров, основанных на произведениях выдающегося русского писателя Федора Достоевского, который провел несколько лет в Омске на каторге.





В пресс-релизе отметили, что театры, участвующие в конкурсе, должны были представить свои постановки по произведениям Достоевского. Организационный комитет фестиваля получил более 50 заявок из различных городов России и зарубежья. После тщательного рассмотрения отобрали восемь театров, которые продемонстрируют свои работы. Омский театр также представит свою интерпретацию произведений писателя.





Помимо минского театра, на фестивале выступят Рязанский театр кукол, Московский драматический театр «Сфера», Государственный русский драматический театр Республики Башкортостан из Стерлитамака, Северный драматический театр имени М. А. Ульянова из Тары, Санкт-Петербургский камерный театр «ТОК», Рэп-театр из Москвы и Оренбургский государственный областной драматический театр имени М. Горького. Завершит программу омская «Галерка» с собственной версией «Идиота».





Фестиваль также предложит обширную просветительскую программу, включающую мастер-классы, лекции и круглые столы.









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