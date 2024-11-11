Умер основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков

На 89-м году жизни скончался Игорь Попков, основатель и художественный руководитель камерного ансамбля «Барокко», народный артист России. Пресс-служба Ярославского художественного музея (ЯХМ) подтвердила эту печальную новость, отметив, что Попков более 50 лет сотрудничал с музеем.





В сообщении говорится о том, что Игорь Васильевич Попков родился 11 июля 1936 года и ушел из жизни 10 ноября 2024 года. Он оставил заметный след в музыкальной культуре как легендарный музыкант и бессменный руководитель ансамбля «Барокко». Ярославский художественный музей на протяжении многих лет поддерживал с ним дружеские и творческие связи.





В 1968 году Попков основал ансамбль «Барокко», чей репертуар охватывает европейскую музыку XVII-XVIII веков, русскую камерно-инструментальную музыку XVIII-XIX веков. Игорь Попков также занимался восстановлением забытых музыкальных рукописей.





Пресс-служба музея отметила, что на первом концерте ансамбля «Барокко», состоявшемся 20 ноября 1971 года в Ярославском художественном музее, прозвучали ранее неизвестные произведения из Ярославского сборника XVIII века, который Попков обнаружил в библиотеке музея-заповедника. Благодаря его усилиям и работе ансамбля ожила забытая русская и славянская музыка, а также музыка эпохи барокко Франции, Италии, Германии и Чехии.





Ансамбль «Барокко» стал одним из первых в России, кто начал выступать в музейных пространствах, подбирая программы концертов в соответствии с тематикой выставок. Коллектив также активно представлял музыкальные сказки для детей и принимал участие в благотворительных мероприятиях.









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