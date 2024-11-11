Ольга Любимова и Юрий Башмет обсудили творческие проекты

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с маэстро Юрием Башметом текущие творческие проекты. Подробности встречи она привела в Telegram-канале.





Одной из главных тем встречи стала подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юрий Башмет предложил организовать в 2025 году показы спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова в городах-героях.





«Обсудили успехи Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который в этом году получил федеральный статус. Особенность коллектива в том, что он формируется на основе всероссийского конкурса. Сейчас в его составе более 100 молодых музыкантов в возрасте до 22 лет из более чем 40 городов России», — написала министр.





По ее словам, это лучшие студенты-инструменталисты из ведущих образовательных учреждений страны, а содействие в профессиональном развитии юных талантов сегодня имеет особое значение. Ольга Любимова добавила, что Юрий Башмет также поделился идеей новых культурных проектов, в числе которых мероприятия к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского и создание национальной премии в области классической музыки.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой