Ушла из жизни автор детских песен Элла Луиза Дженкинс

9 ноября в доме престарелых в Чикаго скончалась Элла Луиза Дженкинс, известная певица, инструменталистка и автор песен, которая приобрела признание как одна из «королев» народной и детской музыки. О кончине артистки сообщила NBC Chicago, ссылаясь на пресс-секретаря Дженкинс. Причина ее смерти не была раскрыта.





В некрологах ее назвали «первой леди детской песни» и ведущей исполнительницей в этом жанре. В августе артистка отметила свой столетний юбилей, а ее песни стали настоящими классиками.





Элла Дженкинс родилась в 1924 году в Миссури и начала свою профессиональную карьеру в 1950-х годах, оставаясь на музыкальной арене на протяжении семи десятилетий. За это время она выпустила множество альбомов и получила множество наград, включая премию «Грэмми» в 2004 году. Многие отмечают, что именно ее упорное творчество помогло утвердить серьезное отношение к детской песне как со стороны исполнителей, так и со стороны звукозаписывающей индустрии.





Свою первую детскую песню Дженкинс написала, работая волонтером в центрах отдыха. В 1952 году ее назначили руководителем программ для подростков в Ассоциации молодых христианок (YWCA).





Элла Дженкинс активно гастролировала по всему миру и проводила семинары, а ее песни звучали, в том числе, в популярном сериале «Фарго».





О кончине артистки сообщила NBC Chicago, ссылаясь на пресс-секретаря Дженкинс. Причина ее смерти не была раскрыта.









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