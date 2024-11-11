В Москве прошел гала-концерт конкурса «Мелодия детства»

На сцене Рахманиновского зала Московской консерватории состоялся гала-концерт Всероссийского профессионального конкурса-фестиваля современных композиторов и поэтов «Мелодия детства». Этот конкурс организовали Российский музыкальный союз и Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие приурочили к Году семьи в России.





В течение почти трех месяцев авторы со всей страны присылали свои работы. В итоге поэты и композиторы из более чем 70 городов России представили около 300 песен, созданных для детей после января 2022 года.





Начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина озвучила приветствие министра культуры Ольги Любимовой. В нем подчеркивается, что конкурс стал настоящим праздником творчества, объединяющим композиторов и поэтов, создающих песни для самых юных слушателей. Эти произведения обогащают современный репертуар, открывая детям мир музыки и искусства, а также пробуждая в них любовь к красоте и гармонии, гласит сообщение.





Людмила Сироткина отметила, что проект имеет большое значение и вызывает волнение. Она выразила надежду на появление новых песен, которые войдут в историю, чтобы дети могли их петь и любить, а также чтобы они звучали на экранах и из радиоприемников. По словам Сироткиной, новая музыка необходима, и конкурс должен стать катализатором для ее создания.





Произведения победителей конкурса «Мелодия детства» исполнил Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова, лауреат множества национальных и международных конкурсов.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал