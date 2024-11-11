В Мурманске стартовал XVI международный кинофестиваль «Северный характер»

XVI международный кинофестиваль «Северный характер» открыл свои двери в Мурманске. В конкурсной программе представлены почти 80 фильмов из 15 стран мира, которые оценит международное жюри. Зрителей ожидают яркие премьеры, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фестиваля Светлану Солдатову.





Фестиваль, который проводится в Мурманске с 2008 года и считается самым северным кинофестивалем России, изначально планировали провести в сокращенном формате без конкурсной и образовательной программ, а также международного жюри из-за нехватки финансирования. Однако позже организаторы приняли решение провести фестиваль в полном объеме.





Солдатова сообщила , что кинофестиваль стартовал 11 ноября и продлится до 17 ноября. В конкурсной программе представлены 77 фильмов из таких стран, как Казахстан, Китай, Таджикистан, Иран, Непал, Норвегия, Испания, Венгрия, Мексика, Азербайджан, Сербия, и других. Жюри составят кинематографисты из России, Беларуси и Швеции.





Кроме того, зрители смогут увидеть еще 35 работ в рамках внеконкурсной программы. Авторы многих фильмов, в том числе из Китая, планируют посетить Мурманск для личной встречи с аудиторией. Солдатова отметила, что живое общение создателей фильмов со зрителями стало одной из любимых частей фестиваля. Она добавила, что благодаря поддержке зрителей и друзьям фестиваля удалось провести «Северный характер» в полном формате и порадовать гостей премьерами.





В этом году фестиваль представил новую номинацию «Анимация», которая привлечет внимание юных зрителей. Откроет фестиваль премьера фильма «Филателия», снятого в Мурманске прошлым летом под названием «Светлячок», который уже получил награды на международных кинофестивалях. Также в рамках мероприятия состоится презентация фильма «Алексей Леонов. Космос внутри», основанного на эксклюзивном интервью космонавта, записанном его дочерью Оксаной Леоновой. Она также приедет в Мурманск для презентации. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.









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