В Выксе откроется выставка «Путевые заметки»

2 декабря Музей истории Выксунского металлургического завода запускает новую выставку под названием «Путевые заметки», в которой представлены избранные произведения из частной коллекции Ирины и Анатолия Седых. Эта инициатива даст возможность местным жителям впервые увидеть часть коллекции, акцентирующую внимание на современных художниках.





Проект будет состоять из четырех последовательных частей и будет длиться полтора года, в течение которых жители смогут углубить свои знания о ключевых фигурах современного искусства. Первая часть цикла, «Путевые заметки. Дорога», объединит работы признанных мастеров и молодых авторов, создав общую сюжетную линию.





На выставке посетители смогут ознакомиться с произведениями таких художников, как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Васильев, Юрий Злотников, Иван Чуйков, Лиза Бобкова, Леонид Тишков, Ася Заславская, Саян Байгалиев, и других. Курацией выставочного проекта занимается Моника Норс, которая обеспечит интересное и познавательное представление каждого автора.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея ВМЗ