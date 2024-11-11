Продюсер Спина из Италии анонсировал два проекта с Россией

Продюсер Паоло Мария Спина поделился с ТАСС подробностями о работе над двумя совместными проектами России и Италии в сфере кино. Он подтвердил свою ответственность за эти инициативы и отметил активное сотрудничество с российскими коллегами.





Спина высказал мнение, что попытки культурной изоляции России потерпели неудачу, а культурное присутствие страны в мировом контексте сохраняется. По его словам, итальянцы с радостью воспринимают этот факт.





Кроме того, продюсер рассказал о своем любимом русском фильме. Он выделил «Андрея Рублева» Андрея Тарковского как одну из величайших работ в истории российского кино, подчеркивая его значимость и влияние. Спина также является членом жюри международного этапа студенческого фестиваля ВГИК и приобрел известность благодаря работе над фильмом «Андрей Тарковский. Кино как молитва».









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