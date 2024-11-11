Сергей Обрывалин встретился с министрами культуры стран G20

В Бразилии прошла встреча министров культуры стран G20, в ходе которой первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин провел значимые двусторонние переговоры с делегациями Бразилии, Китая, Турции и Индонезии.





С представителем Бразилии Маргарет Менезес Обрывалин обсудил успешное согласование итоговой Декларации, принятой впервые за три года. Он также выразил благодарность за теплый прием и отметил высокий уровень российско-бразильского сотрудничества, в частности, благодаря проекту «Русские сезоны». Министр пригласил Менезес на закрытие этого проекта, которое состоится в декабре в Сан-Паулу, с выступлением Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. Бразильские партнеры выразили надежду на дальнейшее развитие культурного взаимодействия, особенно в сфере кино.





В ходе беседы с замминистра культуры Китая Чжан Чжэном стороны обсудили перекрестные Годы культуры. Чжан Чжэн отметил, что в 2024 году пройдет свыше 100 культурных мероприятий, охватывающих 47 китайских и 23 российских города. Ключевым событием станет Фестиваль российской культуры в Пекине и Шанхае.





Обрывалин также оценил успех выставки «Русская душа» из Третьяковской галереи в Пекине и сообщил о предстоящем проекте Музеев Московского Кремля. Стороны обсудили возможности совместного развития кинематографического сотрудничества при учреждении «Открытой Евразийской кинопремии».





С турецким коллегой Сердаром Чамом Обрывалин отметил растущий интерес к российско-турецкому взаимодействию и обсудил подписание меморандума, который закрепит направление совместной работы в кино. Он пригласил Турцию участвовать в новых культурных платформах.





Наконец, переговоры с министром культуры Индонезии Фадли Зоном затронули предстоящие обменные проекты в честь 75-летия дипломатических отношений между Россией и Индонезией.









Фото: Минкультуры России