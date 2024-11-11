В Петербурге стартовали съемки военной драмы «Отец»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались съемки военной драмы «Отец», посвященной теме отеческой любви, способной преодолеть даже смерть. Главную роль в фильме исполняет Илья Шакунов, а также в проекте участвуют Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова и другие актеры.





Сюжет картины разворачивается в 1942 году — в год, полном тяжелых испытаний. Гавриил, опытный сибирский охотник, получает известие о пропаже своего сына. В отчаянии он решает отправиться на фронт добровольцем, веря в то, что Семен еще жив. Однако вместо того, чтобы попасть на передовую, Гавриил становится старшиной группы неопытных снайперов. Он обучает молодых бойцов снайперскому мастерству и постепенно становится для них отцом, при этом не теряя надежды найти своего сына.





Съемки проходят под руководством режиссера Павла Иванова, а производством занимается «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Илья Шакунов делится своими впечатлениями о сценарии, который он называет интересным и захватывающим. Он отмечает, что главный герой Гавриил Епифанович Собинов выделяется на фоне других персонажей, отражая их внутренние переживания. Актер подчеркивает, что фильм исследует семейные отношения и их влияние на события во время Великой Отечественной войны, добавляя, что хотя у зрителей могут возникнуть ассоциации с советскими фильмами, их история будет уникальной.





Роман Васильев также комментирует свою роль, рассказывая о глубине своего персонажа, который стремится проявить родительскую заботу, но вынужден держаться на расстоянии от других. Актер делится своими подготовками к роли — он изучает воспоминания военачальников и солдат о войне, перечитывает классическую литературу и пересматривает культовые фильмы.









Фото: Предоставлено пресс-службой МТС