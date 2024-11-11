Омск готовится к VIII Зимнему музыкальному фестивалю «Белая симфония»

С 24 ноября по 15 декабря в Омской филармонии пройдет VIII Зимний музыкальный фестиваль «Белая симфония». Это значимое культурное событие, которое подчеркивает мощь и разнообразие симфонического оркестра, соберет на сцене Концертного зала выдающихся исполнителей. В рамках фестиваля запланированы пять концертов с участием Омского академического симфонического оркестра и приглашенных солистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, а также артистов из Омской филармонии. Особое внимание привлекает гость из Китая — маэстро Янь Цзянань.





Фестиваль «Белая симфония» за восемь лет стал важной частью культурной жизни региона, выработав яркие традиции и завоевав признание в музыкальных кругах. При этом он сохраняет свою основную концепцию — демонстрацию безграничных возможностей симфонического оркестра. Каждый новый сезон фестиваль обогащает свою программу, представляя новые жанры, произведения и исполнителей, отметили в пресс-службе филармонии.





Художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев сообщил, что в этом году фестиваль впервые представит симфо-рок. Также планируется интеграция медиаарта в программу. Кроме того, три из пяти концертов будут посвящены произведениям российских композиторов, что подчеркивает акцент на русской музыке.





Открытие фестиваля состоится 24 ноября с программой «Картинки с выставки», которая исследует связь между музыкой и живописью. Название концерта связано с одноименным циклом М. П. Мусоргского, созданным в XIX веке под впечатлением от художественной выставки. В этот раз музыка вдохновит современного медиахудожника Алексея Чоя на создание мультимедийных иллюстраций в реальном времени, что позволит зрителям взглянуть на классическую музыку с новой стороны и наполнить ее актуальными смыслами.









Фото: Предоставлено пресс-службой Омской филармонии