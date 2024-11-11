Итальянский эстрадный певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит в Донбассе.



«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал артист в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano.



Певец добавил, что готов дать концерт «в поддержку мира в Москве или где-либо еще».



Отвечая на вопрос о готовности дать концерт в Донбассе, артист ответил, что сделает это «с радостью».



Аль Бано также выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.









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