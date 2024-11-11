Итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит в Донбассе

11.11.2024

Итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит в Донбассе
Итальянский эстрадный певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит в Донбассе.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал артист в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano.

Певец добавил, что готов дать концерт «в поддержку мира в Москве или где-либо еще».

Отвечая на вопрос о готовности дать концерт в Донбассе, артист ответил, что сделает это «с радостью».

Аль Бано также выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.


Фото: Pixabay.com