Итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит в Донбассе

Певец добавил, что готов дать концерт «в поддержку мира в Москве или где-либо еще».
Об этом рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.
«Казачий круг» — одно из главных событий в сфере народного творчества и традиционной казачьей культу...
Алексей Карёв — один из основоположников ленинградской пейзажной школы.
По словам министра, для устойчивого развития отрасли требуется порядка 300 релизов в год от отечеств...
Певец добавил, что готов дать концерт «в поддержку мира в Москве или где-либо еще».
Об этом рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.
«Казачий круг» — одно из главных событий в сфере народного творчества и традиционной казачьей культу...
Алексей Карёв — один из основоположников ленинградской пейзажной школы.
По словам министра, для устойчивого развития отрасли требуется порядка 300 релизов в год от отечеств...
Выступление состоится 12 ноября.
На концерте маэстро Иван Никифорчин впервые выступил с Московским государственным академическим симф...
Юбилейный X Всероссийский хоровой фестиваль прошел в 2024 году в 78 субъектах России.
Финал конкурса прошел в Театральном зале Московского международного Дома музыки.
Фильм снят при поддержке Института развития интернета.
В сериале «Фишер. Продолжение» зрителей ждет знакомство с новым уголовным делом.
Лента рассказывает о бизнес-карьере Дональда Трампа в 1970-1980-х годах.
В центре сюжета — история подростка Игоря и собаки Лиды, побывавшей в космосе.
В рамках творческого конкурса все желающие смогут стать авторами коллекционной серии новогодних откр...
Дубайский международный рынок контента DICM пройдет 12 и 13 ноября.
На кинорынке 20 российских компаний представят более 110 фильмов, сериалов и анимационных проектов.
На российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи глава МИД Индии высказался за развитие сотрудничества ...
Съемки фильма завершились в Санкт-Петербурге.
Церемония пройдет вечером в ТЮЗе имени Александра Брянцева.
Лента собрала в прокате 160 млн рублей.
11.11.2024