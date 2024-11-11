Работы из более 50 стран представят на студенческом фестивале ВГИК

11.11.2024

Работы из более 50 стран представят на студенческом фестивале ВГИК
На 44-м Международном студенческом фестивале ВГИК представят работы из более 50 стран.

Об этом рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов, передает ТАСС.

«В этом году у нас было подано 300 заявок из 52 стран. <...> Заявки, которые вошли в конкурс, представляют 52 страны, 59 киношкол», — приводит агентство слова Попова.

Руководитель добавил, что обширная программа включает проекты разных жанров. В 2024 году темой фестиваля стало «Кино будущего».

Жюри фестиваля возглавит сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.


Фото: Pixabay.com