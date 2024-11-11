В театре «Русская песня» пройдет гала-концерт лауреатов конкурса «Казачий круг»

В театре «Русская песня» пройдет гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что «Казачий круг» — одно из главных событий в сфере народного творчества и традиционной казачьей культуры. Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.



Выступление состоится 18 ноября. В программу вечера войдут выступления в различных жанрах народного творчества — от традиционной казачьей песни, танца и фланкировки шашкой до современного казачьего фольклора в оригинальных аранжировках.



Участие в гала-концерте примут 14 коллективов, которые представят зрителям все многообразие самобытной казачьей культуры.









Фото: пресс-служба Минкультуры России