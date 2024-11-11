Русский музей представит выставку к 145-летию со дня рождения Алексея Карёва

В Русском музее 13 ноября откроется выставка «Васильевский остров Алексея Карёва. К 145-летию со дня рождения», передает пресс-служба учреждения.



Алексей Карёв — один из основоположников ленинградской пейзажной школы. Камерная выставка представит произведения мастера из собрания Русского музея, запечатлевшие Васильевский остров.



Организаторы отметили, что Карёв — представитель плеяды саратовских художников, чье творчество в начале XX века оказало значительное влияние на развитие русского искусства.



В числе художников, на которых повлиял Карёв, были Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Александр Матвеев, Петр Уткин, Александр Савинов.



Карёв с 1922 года и до конца жизни преподавал живопись в Академии художеств. Жизнь художника оборвалась трагически — он умер в блокадном Ленинграде от голода зимой 1942 года.









Фото: пресс-служба Русского музея