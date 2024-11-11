Ольга Любимова: в 2026 году Россия достигнет пика выпуска в прокат фильмов

Россия достигнет пика выпуска в прокат фильмов в 2026 году.



Такое заявление сделала министр культуры России Ольга Любимова. По словам министра, для устойчивого развития отрасли требуется порядка 300 релизов в год от отечественных производителей.



«Для устойчивого развития отрасли требуется около 300 кинотеатральных релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых 60 должны являться крупными релизами. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь — октябрь 2024 — 170. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — отметила Ольга Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее «зрительских» картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа. Эта мера, отметила министр, будет способствовать формированию наиболее равномерного релизного графика в будущем.



В 2025-2026 годах к выходу запланированы российские картины «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Буратино», «Кракен», «Пророк. История Александра Пушкина» и другие картины.





Фото: пресс-служба Минкультуры России