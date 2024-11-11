Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема отметит 90-летие концертом в Москве

В Концертном зале имени Чайковского пройдет концерт, посвященный празднованию 90-летия Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.



Выступление состоится 12 ноября, передает пресс-служба Минкультуры России.



В программу выступления войдут знаковые произведения, охватывающие разные эпохи творчества оркестра. Гости вечера услышат шедевры джазовой классики, авторские аранжировки произведений отечественных композиторов.



Коллектив представит эксклюзивную программу под руководством художественного руководителя, главного дирижера, народного артиста России Бориса Фрумкина. Вместе с оркестром на сцену выйдут солисты Анна Бутурлина, Мари Карне, Мариам Мерабова, Аня Чиповская, а также пианист, народный артист России Сергей Жилин и саксофонистка Софья Тюрина.









Фото: пресс-служба Минкультуры России