Финалисты Всероссийского хорового фестиваля выступят на гала-концерте в Музее Победы

В Музее Победы пройдет гала-концерт финалистов Всероссийского хорового фестиваля, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Юбилейный X Всероссийский хоровой фестиваль прошел в 2024 году в 78 субъектах России, в том числе в ДНР и ЛНР. Участие в отборочных турах приняли более 20 тысяч конкурсантов из более чем тысячи народных хоров.



По итогам отборочных региональных и окружного этапов фестиваля финалистами стали 18 детских и 26 взрослых коллективов.



Всероссийский хоровой фестиваль проводится ежегодно с 2014 года. Его организуют Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры России. За прошедшие годы участниками фестиваля стали более 15 тысяч хоровых коллективов — более 500 тысяч вокалистов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России