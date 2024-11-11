Названы лауреаты I Международного конкурса имени Олега Лундстрема

11.11.2024

Названы лауреаты I Международного конкурса имени Олега Лундстрема
Стали известны имена победителей I Международного конкурса джазовых композиторов и аранжировщиков имени Олега Лундстрема.

Финал конкурса прошел в Театральном зале Московского международного Дома музыки.

Конкурс был посвящен 90-летию Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и объединил свыше 60 музыкантов из России и других стран.

В число лауреатов конкурса вошли Олег Стариков, Владимир Федоров, Антон Гимазетдинов, Денис Прушинский, Вероника Богданович, Александр Дмитриев.

Произведения победителей состязания будут включены в репертуар Государственного камерного оркестра джазовой музыки и исполняться в рамках концертных программ в течение пяти лет.


Фото: пресс-служба Минкультуры России