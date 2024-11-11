В Национальном центре «Россия» прошел спецпоказ фильма «Северный морской путь»

В Национальном центре «Россия» прошел специальный показ документального сериала «Северный морской путь» режиссера Светланы Музыченко, передает пресс-служба центра.



Фильм снят при поддержке Института развития интернета.



«Кинопроект повествует о развитии уникальной арктической артерии России — кратчайшего морского пути между европейской частью страны и Дальним Востоком», — рассказали создатели.



Картина рассказывает многовековую историю ледового пространства и рождение ледоколов последнего поколения — от постройки на стапеле до отправления в рейс. Съемочная группа во время создания ленты стала полноценной частью команды ледокола «Сибирь» и зафиксировала все детали ее работы.



«Молодой аудитории будет интересно узнать, как происходит работа на атомном ледоколе: возможно, кого-то она привлечет, потому что все-таки в ней есть какая-то романтика. А более взрослым зрителям будет интересно узнать, что мы делаем в Арктике. А мы там выполняем очень важную функцию: наш ледокол ежедневно осуществляет огромное количество грузоперевозок. Экономически это для нас очень выгодный регион, и, мне кажется, вся страна должна об этом знать», — рассказала исполнительный продюсер фильма Дарья Быкова.



Фильм был отмечен наградой второго фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc, прошедшего в августе 2024 года.









Фото предоставлено организатором