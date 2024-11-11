В Москве стартовали съемки продолжения сериала «Фишер».



Производством проекта занимается компания «Студия 812». В сериале «Фишер. Продолжение» зрителей ждет знакомство с новым уголовным делом.



В новом сезоне, сообщили создатели, Бокову и Козыреву предстоит вновь вступить в схватку с опасным преступником. История фильма основана на реальных событиях.



Режиссером ленты выступит Александр Цой. Шоураннеры и авторы сценария — Сергей Кальварский и Наталья Капустина, работавшие над оригинальным проектом.



«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы», — рассказал Кальварский.



