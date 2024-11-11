Фильму «Ученик. Восхождение Трампа» отказали в выдаче прокатного удостоверения в России

Юбилейный X Всероссийский хоровой фестиваль прошел в 2024 году в 78 субъектах России.
Финал конкурса прошел в Театральном зале Московского международного Дома музыки.
Фильм снят при поддержке Института развития интернета.
В сериале «Фишер. Продолжение» зрителей ждет знакомство с новым уголовным делом.
Лента рассказывает о бизнес-карьере Дональда Трампа в 1970-1980-х годах.
Юбилейный X Всероссийский хоровой фестиваль прошел в 2024 году в 78 субъектах России.
Финал конкурса прошел в Театральном зале Московского международного Дома музыки.
Фильм снят при поддержке Института развития интернета.
В сериале «Фишер. Продолжение» зрителей ждет знакомство с новым уголовным делом.
Лента рассказывает о бизнес-карьере Дональда Трампа в 1970-1980-х годах.
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11.11.2024