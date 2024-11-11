Фильму «Ученик. Восхождение Трампа» отказали в выдаче прокатного удостоверения в России

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получил прокатное удостоверение.



Причины отказа ленте в выдаче прокатного удостоверения не уточняются.



Релиз фильма «Ученик. Восхождение Трампа», рассказывающего о бизнес-карьере Дональда Трампа в 1970-1980-х годах, был запланирован на 14 ноября.



Сам Трамп назвал фильм «фальшивым и безграмотным», а от работы с лентой отказались крупнейшие американские прокатные фирмы. В США ленту в прокат выпустила независимая компания.



Роли в картине сыграли Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мартин Донован, Мария Бакалова, Катрин Макналли, Чарли Каррик, Бен Салливан и другие.









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