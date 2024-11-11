Завершились съемки фантастической комедии «Космическая собака Лида».



Производством фильма занимается кинокомпания СТВ.



В центре сюжета — история подростка Игоря и собаки Лиды, побывавшей в космосе.



«Собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька», — говорится в описании проекта.



Режиссером фильма выступит Евгений Сангаджиев. Продюсеры — Сергей Сельянов и Павел Буря.



В актерский состав проекта вошли Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк и другие.



Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье и Астрахани.



Релиз комедии запланирован на 2025 год.









Фото: СТВ