Музей Победы получил более 5 тысяч работ на конкурс «Нарисуй Ёлку Победы»

На международный конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы», организованный Музеем Победы, поступило почти 5 тысяч работ, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в рамках творческого конкурса все желающие смогут продемонстрировать свой талант и стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. В число конкурсантов вошли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, Тульской областей и других регионов.



«Первые участники представили открытки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений: как отмечали этот праздник наши бабушки и дедушки и как сегодня его празднуют те, кто исполняет свой долг перед Родиной. Дети и взрослые нарисовали, как бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают игрушки своими руками, пишут письма и загадывают заветные желания», — рассказали в Музее Победы.



Работы на конкурс принимаются до 24 ноября. Виртуальная выставка на сайте Музея Победы откроется 2 декабря. Пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку до 9 декабря. Набравшие наибольшее число голосов работы получат «Приз зрительских симпатий».



Итоги конкурса будут объявлены 12 декабря.









Фото: пресс-служба Музея Победы