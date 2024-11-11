Ольга Любимова: Участие России в DICM укрепит деловое сотрудничество с ОАЭ

С 2024 года ОАЭ вошли в БРИКС, и Россия надеется, что сотрудничество в рамках этой организации будет расширено.



Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, комментируя участие России в Дубайском международном рынке контента DICM 2024.



«В этом направлении уже сделаны важные шаги. Так, летом в Москве масштабно прошли Дни культуры ОАЭ; также на юбилейном X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур состоялась встреча министров культуры стран БРИКС, у нас были плодотворные переговоры с министром культуры Объединенных Арабских Эмиратов Салемом Бен Халедом Аль-Касеми», — приводит слова министра Роскино, организатор российского стенда на рынке DICM.



Дубайский международный рынок контента DICM пройдет 12 и 13 ноября. На нем 20 российских компаний представят более 110 фильмов, сериалов и анимационных проектов.



«Презентация российских кино- и анимационных проектов на знаковом для Ближнего Востока индустриальном мероприятии — рынке контента DICM — позволит укрепить деловое сотрудничество с регионом и будет содействовать росту экспорта российского кино на ближневосточный рынок», — отметила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России