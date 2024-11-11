Россия представит свыше 110 фильмов на Дубайском рынке DICM

На Дубайском международном рынке контента DICM Россия представит свыше 110 фильмов, передает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что на кинорынке 20 российских компаний представят более 110 фильмов, сериалов и анимационных проектов. Дубайский международный рынок контента DICM — главная площадка медиаиндустрии Ближнего Востока и Северной Африки. Мероприятие пройдет 12-13 ноября.



Российский стенд организован Роскино при поддержке Министерства культуры России. Он станет самым масштабным на кинорынке, главной аудиторией которого являются международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов, VOD-платформ региона MENA и стран Азии, Европы, Латинской Америки.



По словам генерального директора Роскино Эльзы Антоновой, за время участия России в DICM произошел большой сдвиг, эксперты отмечают интерес и к художественным фильмам, и к сериалам, и к анимации.



«Увеличилось количество российских картин в кинопрокате ОАЭ и стран Персидского залива: по итогам первого полугодия 2024 года эти государства входят в топ-5 зарубежных рынков по кассовым сборам российских фильмов в кинотеатральном прокате. В 2024 году мы представляем рекордное количество компаний и проектов на DICM. Уверена, что мероприятие будет продуктивным в плане договоренностей и будущих сделок», — сказала Антонова.









Фото: пресс-служба Роскино