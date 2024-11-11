Россия представит свыше 110 фильмов на Дубайском рынке DICM

11.11.2024

Россия представит свыше 110 фильмов на Дубайском рынке DICM
На Дубайском международном рынке контента DICM Россия представит свыше 110 фильмов, передает пресс-служба Роскино.

Отмечается, что на кинорынке 20 российских компаний представят более 110 фильмов, сериалов и анимационных проектов. Дубайский международный рынок контента DICM — главная площадка медиаиндустрии Ближнего Востока и Северной Африки. Мероприятие пройдет 12-13 ноября.

Российский стенд организован Роскино при поддержке Министерства культуры России. Он станет самым масштабным на кинорынке, главной аудиторией которого являются международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов, VOD-платформ региона MENA и стран Азии, Европы, Латинской Америки.

По словам генерального директора Роскино Эльзы Антоновой, за время участия России в DICM произошел большой сдвиг, эксперты отмечают интерес и к художественным фильмам, и к сериалам, и к анимации.

«Увеличилось количество российских картин в кинопрокате ОАЭ и стран Персидского залива: по итогам первого полугодия 2024 года эти государства входят в топ-5 зарубежных рынков по кассовым сборам российских фильмов в кинотеатральном прокате. В 2024 году мы представляем рекордное количество компаний и проектов на DICM. Уверена, что мероприятие будет продуктивным в плане договоренностей и будущих сделок», — сказала Антонова.


Фото: пресс-служба Роскино