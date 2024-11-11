11.11.2024
Связи Индии и России в образовании и кинематографе важны для развития экономических отношений двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на Российско-Индийском бизнес-форуме в Мумбаи, передает ТАСС.
«Я обращаю ваше внимание на важность неэкономических сфер, таких как образование или кинематограф, которые могут внести вклад в развитие более широких социальных, а также экономических связей между нами», — приводит агентство слова главы внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди во время июльского визита в Москву заявил, что в основе индийско-российской дружбы лежат связи между народами двух стран. Важную роль в этом, отметил премьер, играет кинематограф.
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