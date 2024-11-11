Завершились съемки сериала «Таганрог» о героях донского подполья

Завершились съемки восьмисерийной военно-исторической драмы «Таганрог» о героях донского подполья, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Ростовской области во время Великой Отечественной войны.



Съемки фильма завершились в Санкт-Петербурге.



«Помимо Северной столицы съемки проходили в Ленинградской и Ростовской областях, а также непосредственно в Таганроге. Активная подготовка к созданию картины началась в марте 2024 года и длилась около четырех месяцев», — рассказали создатели.



За производство фильма отвечают компании «Триикс медиа» совместно с «Газпром-медиа холдингом» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



В съемках фильма было задействовано более 4,5 тысячи актеров из регионов. Роли в фильме сыграли Алексей Красноцветов, Сергей Жарков, Данила Якушев, Юрий Батурин, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев и другие.



Выход сериала запланирован на 2025 год. Он выйдет на платформе Premier.









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