В Петербурге пройдет 30-я по счету церемония вручения премии «Золотой софит»

В Санкт-Петербурге пройдет церемония вручения высшей театральной премии «Золотой софит».



Церемония пройдет вечером в ТЮЗе имени Александра Брянцева. Это будет 30-я церемония вручения премии.



«В числе номинантов „Золотого софита“ по итогам сезона 2023-2024 годов — артисты, режиссеры, художники государственных и негосударственных театров. Названы претенденты на награду среди мастеров драмы, оперы, балета, оперетты, мюзикла, а также театра кукол», — говорится в сообщении Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России.



На данный момент известны име6на получателей специальных призов экспертного совета премии. Ими стали актрисы БДТ имени Георгия Товстоногова — народные артистки России Светлана Крючкова и Нина Усатова. Премия вне номинаций «за творческое долголетие и верность театру» будет вручена ветерану Театра комедии имени Николая Акимова, народному артисту РФ Юрию Лазареву.



На премию номинированы Лев Додин за постановку спектакля «Палата № 6» в МДТ — Театре Европы, Никита Кобелев за постановку спектакля «Воскресение» в Александринском театре, а также Андрей Могучий за спектакль «Холопы» в БДТ имени Георгия Товстоногова.









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