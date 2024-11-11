Драма «Любовь Советского Союза» вышла в лидеры проката по итогам выходных

Историческая драма «Любовь Советского Союза» вышла в лидеры кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные.



Лента собрала в прокате 160 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness. com.



Фильм рассказывает историю молодой советской актрисы Галины Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой. Главные роли в картине сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.



На втором месте по сборам оказался фильм «Огниво». Он собрал в прокате 125,9 млн рублей. Третье место досталось ленте «Руки вверх!». Ее результат по итогам выходных — 46,8 млн рублей.









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