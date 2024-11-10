Выставка «Первый из первых», посвященная Николаю Литвинову, открылась в Новосибирске

В музее на набережной Новосибирска открыли выставку «Первый из первых» об одной из самых ярких и заметных личностей в ранней истории Ново-Николаевска — Новосибирска Николае Литвинове.





Именно он начал выпускать первую городскую газету — «Народную летопись», был ее журналистом и владельцем. Первый выпуск «Народной летописи» положил начало новосибирской журналистике, сообщает nsktv.ru.





Николай Литвинов, фельдшер по образованию и общественник по духу, считается одним из отцов-основателей Новосибирска. Литвинов посвятил свою жизнь Ново-Николаевску, делал всё, чтобы изменить к лучшему молодой сибирский город, будущий Новосибирск.





Экспозиция «Первый из первых» раскрывает не только факты из жизни замечательного человека, но и многие тайны, связанные с историей Новосибирска.