Не стало актера из «Кэндимэна» Тони Тодда

Об этом сообщили его представители.
Цель проекта — создать условия для формирования положительных жизненных ориентиров у молодого поколе...
Причина его смерти пока не установлена.
Мероприятие прошло в комплексе «Кохи суруш» и стало финальным событием Форума руководителей школ и п...
Для стабильного развития отрасли потребуется выпускать около 300 отечественных фильмов ежегодно.
Об этом сообщили его представители.
Цель проекта — создать условия для формирования положительных жизненных ориентиров у молодого поколе...
Причина его смерти пока не установлена.
Мероприятие прошло в комплексе «Кохи суруш» и стало финальным событием Форума руководителей школ и п...
Для стабильного развития отрасли потребуется выпускать около 300 отечественных фильмов ежегодно.
Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция конференции, 12 ноября мероприятие продолжится в ...
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной.
Среди участников выступления – представители Большого и Мариинского театров России.
Премьера пройдет 14, 15, 16 и 17 ноября.
Кроме подписания меморандума, обсуждались перспективы укрепления отношений между странами.
Фестиваль поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и министерством по культуре и т...
В постановке участвуют вокалисты, хоры и балетная труппа.
Минпросвещения России в ноябре 2024 года запускает проект «Музыка вместо звонков».
Ведущими вечера выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Музыка Петра Чайковского является неотъемлемой составной частью музыкальной Америки, считает потомок...
Вечер собрал на Исторической сцене Большого театра России ведущих исполнителей страны.
Экспозиция приурочена к столетию знаменитого трио художников-карикатуристов.
Киностудия совместно с «Марс-Медиа» и при поддержке минкультуры Армении завершает работу над картино...
В видеообращении глава государства выразил благодарность композитору за ее вклад в музыку.
9 ноября народная артистка СССР отмечает 95-летие.
10.11.2024