Не стало актера из «Кэндимэна» Тони Тодда

Тони Тодд скончался на 70-м году жизни. О кончине актера сообщили его представители, пишет «КиноРепортер».





Тони Тодд более известен по роли Кэндимэна из одноименного хоррора, но также запомнился зрителям как персонаж в «Пункте назначения». В 2025 году выйдет шестой фильм серии, «Кровные узы», в котором он сыграл свою последнюю роль на широком экране.





Также Тодд участвовал в проектах как актер озвучания. Последними его работами в этой области стали видеоигры «Индиана Джонс и великий круг» и «Человек-паук 2», в котором его голосом говорит Веном.









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