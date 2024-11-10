Скончался пресс-атташе Shaman и Киркорова Антон Коробков-Землянский

Ушел из жизни 40-летний Антон Коробков-Землянский, известный как пресс-атташе артистов Shaman и Филиппа Киркорова. На момент смерти он находился дома, где неожиданно почувствовал недомогание. Приехавшие медики не смогли помочь, сообщает «Культуромания».





Вечером накануне Коробков-Землянский внезапно ощутил сильное ухудшение самочувствия у себя в квартире. Жена вызвала скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.





Причина его смерти пока не установлена.









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