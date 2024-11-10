Россия достигнет пика выпуска в прокат кинокартин в 2026 году

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что к 2026 году российский кинопрокат достигнет максимального объема, ее слова передает ТАСС.





Для стабильного развития отрасли потребуется выпускать около 300 отечественных фильмов ежегодно, из которых примерно 60 должны быть крупными релизами.





По данным министра, в 2023 году на экраны вышло 207 российских фильмов, а за период с января по октябрь 2024 года — 170 картин. С учетом расширенной государственной поддержки и длительности производственного цикла, максимального числа релизов планируется достичь именно в 2026 году.





В числе фильмов, запланированных к выходу на 2025-2026 годы, упоминаются семейные фэнтезийно-приключенческие фильмы, такие как «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города» и «Буратино», а также приключенческая фантастика «Кракен» и биографическая драма о Пушкине «Пророк».





Министерство также решило поддерживать финансово продолжения наиболее популярных фильмов, при условии их выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа. Как отметила Любимова, эта мера поможет распределить релизы более равномерно по годам, способствуя устойчивому развитию индустрии.









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