В Большом театре покажут новую сценическую версию оперы «Риголетто»

В ноябре, с 14 по 17-е число, ГАБТ представит премьеру оперы Верди «Риголетто». Музыкальным руководителем спектакля выступит Валерий Гергиев, говорится на сайте «Музобозрение.ру».





Действие в новой версии перенесено в современность. Об этом рассказал режиссер-постановщик и сценограф Джанкарло дель Монако, поставивший в 1996 году в Мариинском театре «Отелло» Верди.





Рассуждая об истинной сути «Риголетто», 80-летний режиссер отметил, что прежде всего нужно анализировать либретто: «Музыка пишется на либретто, а не наоборот. Оно становится источником вдохновения для написания музыки — по письмам Верди это прекрасно видно! Так что я вновь прошёл весь путь от либретто к основной идее своей постановки — концепции, которая, как мне кажется, очень актуальна и сегодня. Потому и действие мы перенесли в современность. Потому что мир не изменился, наверное, даже в чем-то стал хуже».





Над сценографией в тандеме с Дель Монако также работал испанский художник Антонио Ромеро, которого считают автором смелых, нетривиальных решений, создающим в своих работах сложные «архитектурные» пространства.





Костюмы готовила Габриела Салаверри. За световую партитуру отвечает Евгений Подъездников, создателем видеоконтента стал Илья Старилов.









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