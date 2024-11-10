Музей современной истории России организует международную конференцию

11 ноября в Музее современной истории пройдет международная конференция «Современная история: опыт осмысления и музейной презентации в российской и зарубежной практике. К 100-летию Музея современной истории России», сообщается в ТГ-канале музея.





В центре обсуждения окажутся подходы к комплектованию экспонатов, презентации недавних исторических событий и образовательные программы по современной истории.





«Спикеры из Германии, Сербии, Беларуси, Узбекистана и других государств будут обсуждать работу музеев в системе международного сотрудничества, проекты музеев современной истории в других странах, тенденции развития современной экспозиционно-выставочной деятельности музеев; цифровизацию музеев и создание трехмерных интерактивных онлайн-экспозиций, пути развития музеев в XXI веке, отражение современной истории в церковных экспозициях, музыке и т.д», — говорится в сообщении.





Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция конференции, которая пройдет в официальной группе музея во «ВКонтакте». 12 ноября мероприятие продолжится в стенах Российского государственного гуманитарного университета.





Организаторами конференции выступают Музей современной истории России, Российский государственный гуманитарный университет и Фонд «История Отечества».