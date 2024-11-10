В Гаване прошел показ «Лебединого озера» с участием международного коллектива

Балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» представили на сцене Национального театра Кубы 9 ноября. Из-за нехватки электричества показ прошел днем, а освещение зала обеспечивали генераторы, сообщает «Культуромания».





Балет исполнил международный коллектив танцоров.





Среди участников выступления были представители Большого и Мариинского театров России — Семён Чудин и Мария Ильюшкина. Вместе с российскими артистами в постановке участвовали танцоры из Германии, Австралии и других стран, что придало мероприятию международный характер.





Спектакль провели в дневное время, поскольку на Кубе наблюдаются серьезные проблемы с электричеством. Для освещения зрительного зала были задействованы генераторы.





Несмотря на сложные условия, дирижёр Николай Шугаев отметил, что работа с коллективом и оркестром доставила удовольствие, хотя период подготовки оказался довольно напряженным.









Фото: Pixabay.com