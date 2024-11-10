В Калининграде стартовал XXI Международный фестиваль «Джаз в филармонии»

Открытие XXI Международного фестиваля «Джаз в филармонии» в Калининграде сопровождалось выступлением Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема, передает «Культуромания».





Оркестр под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина представил публике концертную программу «Под флагом Лундстрема», посвященную 90-летию коллектива и памяти его основателя.





В программе прозвучали сочинения и самого Лундстрема, и таких известных композиторов, как Матвей Блантер, Андрей Петров, Дюк Эллингтон, Джордж Гершвин, Жорж Бизе, Андрей Эшпай. Вместе с оркестром на сцене также выступила джазовая вокалистка Анастасия Лютова.





Фестиваль «Джаз в филармонии», поддерживаемый Министерством культуры Российской Федерации и министерством по культуре и туризму Калининградской области, включает пять концертов и продлится до 17 ноября.





Как ранее сообщала « Культура », мероприятие проходит в историческом здании областной филармонии, которая отмечает 65-летие.









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