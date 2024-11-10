Россия и Мавритания подписали меморандум о культурном сотрудничестве

В ходе встречи на первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка Сергей Лавров и Мохамед Салем ульд Мерзук подписали Меморандум о взаимопонимании в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры, искусств, коммуникаций и по связям с парламентом Исламской Республики Мавритании, сообщает МИД России.





Кроме подписания меморандума, обсуждались перспективы укрепления отношений между Россией и Мавританией. Стороны выразили стремление к более тесной координации в сфере внешней политики, подчеркнув особое значение сотрудничества в период председательства Мавритании в Африканском союзе.





Договоренности также затронули вопросы внешнеполитического взаимодействия.





Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус.









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