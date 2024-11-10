В Ростове-на-Дону поставили «Аиду» Джузеппе Верди

В Ростовском музыкальном театре 9–10 ноября проходят премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Аида». Постановка Павла Сорокина погружает зрителей в атмосферу древнего Египта.





По словам художественного руководителя Вячеслава Кущёва, театр шел к этой премьере с первого дня своего существования, поскольку для многих музыкантов и зрителей это партитура номер один.





«В шедевре «позднего» Верди каждая деталь совершенна. Мы абсолютно сознательно из года в год откладывали премьеру «Аиды». Хотя, конечно, понимали, что это на сто процентов, как говорят в кулуарах, кассовое название. Если «Аида» стоит в репертуаре, аншлаги будут обеспечены. Мы ждали этого дня почти 25 лет. И вот этот момент настал», — цитирует художественного руководителя постановки « Российская газета ».





Он также подчеркнул, что в спектакле нет эпатажных экспериментов, перегибов в сторону камерной или народной драмы — «все внимание сосредоточено на попытке еще раз всмотреться, вслушаться в авторский замысел».





В постановке участвуют вокалисты, хоры и балетная труппа.





Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Михаил Грановский, режиссер-постановщик — Павел Сорокин. Художник-постановщик — Сергей Новиков из Санкт-Петербурга.









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