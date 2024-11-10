В российских школах вместо звонков будут звучать музыкальные произведения

Министерство просвещения России в сотрудничестве с Всероссийским центром художественного творчества запускает проект «Музыка вместо звонков», в рамках которого школьные звонки будут заменены мелодиями из классической и популярной музыки. Этот проект направлен на развитие музыкальной культуры учащихся и охватит все школы страны.





«Предметно-пространственная среда — часть воспитательной работы в каждом образовательном учреждении, которая влияет на формирование интеллектуальных и духовно-нравственных качеств человека. Проект расширит знания школьников о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», — говорится в сообщении министерства





Проект включает музыкальные фрагменты, которые будут изменяться каждый месяц в соответствии с памятными датами учебного года. В ноябре, к 95-летию Александры Пахмутовой, вместо звонков прозвучат композиции известного композитора: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Мелодии записаны детскими музыкальными коллективами из Москвы, Казани и Самары, а к проекту также присоединились учащиеся художественных школ, которые подготовили плакаты по мотивам произведений композитора.





Кроме того, к юбилею Александры Пахмутовой для учеников 5–9-х классов проведут специальное занятие, которое познакомит детей с ее творчеством. Ребята увидят фильм «Птица счастья Александры Пахмутовой», в котором представлены более 100 исторических фотографий, отрывки телевизионных записей Александры Пахмутовой и звучат ее произведения.





В декабре 2024 года школьный звонок заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».









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