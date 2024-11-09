Ольга Любимова посетила концерт, посвященный 95-летию Александры Пахмутовой

В честь 95-летия Александры Пахмутовой в Большом театре состоялся концерт «Большая жизнь», в котором приняли участие знаменитые артисты и коллективы, исполнившие произведения композитора, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем ТГ-канале.





«Александра Николаевна Пахмутова — легенда отечественного композиторского искусства, автор множества музыкальных композиций, которые на протяжении десятилетий объединяют поколения слушателей. Ее творчество отличается глубокой лиричностью, патриотизмом и искренностью, отражая богатство нашей культуры», — отметила министр.





Юбилейный концерт собрал на исторической сцене главного театра России ведущих исполнителей и коллективы. Среди участников были Детский хор Большого театра, Лев Лещенко, Станислав Любшин, Хибла Герзмава, Сергей Безруков, Ильдар Абдразаков, Пелагея, Дима Билан и другие артисты, исполнившие известные композиции, созданные композитором.





«Музыка Александры Николаевны, пронизанная любовью к Родине и людям, продолжает вдохновлять и объединять, сохраняя связь между прошлым и настоящим», — подчеркнула Ольга Любимова.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой