«Ленфильм» анонсировал ретро-комедию и расширение международного сотрудничества

Киностудия «Ленфильм» совместно с «Марс-Медиа» и при поддержке министерства культуры Армении завершает работу над лирической ретро-комедией «Снег пригнул бамбук», которая, по словам гендиректора Эдуарда Суворова, выйдет в прокат в следующем году, передает ТАСС.





В планах «Ленфильма» значится также развитие сотрудничества с Киргизией. Суворов поделился, что во время Дней Киргизии в России прошли переговоры с киргизскими коллегами.

В рамках договоренностей планируется в конце ноября провести выставку, посвященную режиссеру Динаре Асановой, а также подписать соглашение о совместной деятельности, включая обучение молодых киргизских режиссеров.





Среди будущих проектов — совместный фильм о киргизской женщине, приютившей в своей семье 16 детей из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.





Киностудия также развивает связи с Китаем. В сентябре с Сианьской киностудией был подписан меморандум о сотрудничестве, продолживший начатые на «Ленфильме» переговоры. По словам Суворова, уже достигнуты договоренности об организации показов российских фильмов в Китае и весной 2025 года планируется приступить к конкретным действиям.









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