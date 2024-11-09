Кинорежиссер Юрий Кара отметит юбилей в Центральном доме кинематографистов

Юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Юрия Кары состоится 12 ноября 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Организатором праздничного вечера «Мастер Юрий Кара — 70» выступила Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России.





Юбиляра придут поздравить друзья и коллеги, среди которых будут Александр Домогаров, Борис Щербаков, Аристарх Ливанов, Владимир Стеклов, Евгений Князев, Виктор Раков, Борис Токарев, Андрей Анкудинов, Андрей Межулис, Александр Олешко, Даниил Спиваковский, Гела Месхи, Николай Бурлак, Полина Лазарева, Юлия Тархова и другие деятели культуры и искусства, пишет « Интермедиа ».





Ученик Сергея Герасимова и Тамары Макаровой Юрий Кара получил известность уже благодаря своей первой (дипломной) работе — экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война» в 1987 году. Также режиссер снял картины «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Звезды эпохи», «Королёв», «Гамлет. XXI век», «Главный» и другие.





В 2015 году режиссер стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в 2022 году был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».









Фото: скриншот Youtube