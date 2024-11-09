В театре «Практика» покажут музыкальный спектакль «ЦветаеваШпаликовХармс»

14 и 15 ноября в театре «Практика» состоятся премьерные показы проекта «ЦветаеваШпаликовХармс». Спектакль-концерт Елены Маховой — это коллаж из стихов, прозы, писем, дневниковых записей Цветаевой, Шпаликова и Хармса, а также воспоминания их близких, сообщает «Театрал».





Авторы спектакля нашли неожиданные сближения трех поэтов, чья жизнь трагически оборвалась на взлете.





В спектакле задействованы Сергей Котюх, Семëн Барков, Богдан Кияшко и Елена Махова.





«Этот спектакль — моя душа. В нём любимые поэты и любимые люди. Цветаева — моё альтер-эго, я с детства её понимала... Хармс — парадоксальный союз хаоса и глубокой осознанности, честности, страсти и юмора. У него есть стихи как псалмы, он многогранен и хрупок, навсегда неразгаданный. А про Шпаликова — не могу представить человека, который его не любит. Потому что он чистая душа, одна синь неба, ни облачка. Весь распахнут и раним, ни от кого не скрывается», — рассказала актриса и режиссер Елена Махова.





Отметим, что спектакль станет продолжением традиции показа поэтических проектов в театре «Практика» и составит дилогию с более ранней постановкой Маховой «БродскийМаяковскийБлок».









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