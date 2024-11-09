Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 95-летием

На юбилейном концерте в Большом театре в честь 95-летия композитора прозвучало видеообращение президента России Владимира Путина, передает ТАСС.





В видеообращении глава государства выразил благодарность композитору за ее вклад в музыку.





«Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!» — сказал Путин, подчеркнув, что песни Пахмутовой отражают важнейшие моменты российской истории и вдохновляют на новые свершения. «Они раскрывают самые значимые периоды нашей истории, затрагивают все лучшее, что есть в нас», — сказал президент.





Также концерт в честь юбилея композитора лично посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина вручил Александре Пахмутовой букет цветов, пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.









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