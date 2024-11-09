Александра Пахмутова удостоена ордена Дружбы народов и ордена Славы и чести

09.11.2024

Александра Пахмутова удостоена ордена Дружбы народов и ордена Славы и чести
Александра Пахмутова награждена орденами Дружбы народов и Славы и чести I степени, сообщает «Коммерсантъ».

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Пахмутовой государственной наградой Республики Беларусь — орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление белорусско-российских отношений и развитие культурных связей. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь вручил композитору орден Славы и чести I степени за участие в культурных инициативах Русской православной церкви. «Господь наделил Вас не только музыкальным талантом, но и замечательными личными качествами — добротой и жизнелюбием, чуткостью и отзывчивостью, великодушием и скромностью», — отметил патриарх в поздравлении.

Ранее «Культура» сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Пахмутовой звания Героя Труда.


Фото: Культурный фонд Александры Пахмутовой