Александра Пахмутова удостоена ордена Дружбы народов и ордена Славы и чести

09.11.2024
Александра Пахмутова награждена орденами Дружбы народов и Славы и чести I степени, сообщает «Коммерсантъ».
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Пахмутовой государственной наградой Республики Беларусь — орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление белорусско-российских отношений и развитие культурных связей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь вручил
композитору орден Славы и чести I степени за участие в культурных инициативах Русской православной церкви. «Господь наделил Вас не только музыкальным талантом, но и замечательными личными качествами — добротой и жизнелюбием, чуткостью и отзывчивостью, великодушием и скромностью», — отметил патриарх в поздравлении.
Ранее «Культура
» сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Пахмутовой звания Героя Труда.
Фото: Культурный фонд Александры Пахмутовой