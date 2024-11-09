В Москве проходит выставка «Кукрыниксы»

В выставочном зале «Манеж» проходит выставка знаменитых художников-карикатуристов Кукрыниксов, приуроченная к столетию образования трио.





Попав на выставку, ожидаешь увидеть Гитлера, пронзенного штыком красноармейца; тявкающего Геббельса с телом собачки и многочисленных дядей Сэмов, которые творят свой порядок на всей планете. Ты видишь и их, но, кроме этого, многочисленные пейзажи, портреты, акварели — талант художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова не ограничивался только злободневными карикатурами. Здесь и эскизы костюмов к премьере сатирической пьесы Маяковского «Клоп» в театре Всеволода Мейерхольда, и иллюстрации к русской классике: Гоголю и Салтыкову-Щедрину.





«Тройственное содружество» — так характеризуют создатели выставки творчество художников, которые смогли запечатлеть слом эпох, Гражданскую войну, Великую Отечественную, суд над нацистскими преступниками, союзничество СССР и США и противостояние времен холодной войны. Многочисленные карикатуры, а их здесь более трехсот, разделены по эпохам. Здесь и разные периоды СССР, и война холодная, и война во Вьетнаме, и даже не теряющая актуальности и сегодня борьба против колониализма.





Среди забытых имен вроде южнокорейского диктатора Ли Сен Мана и председателя ООН Трюгве Ли страшные лица 20-го столетия. Художники рисуют портреты нацистских лидеров Геринга и Рудольфа Гесса и Риббентропа на Нюрнбергском процессе. Но рядом с ними и сделанные в том же Нюрнберге пейзажи: зарисовки домов, улиц, людей и возвышающийся на площади памятник Альбрехту Дюреру.





Глядя на документальные кадры с людьми, которые во фронтовой Москве рассматривают огромные плакаты Кукрыниксов в витринах, кто-то из молодых посетителей восклицает: «Это прям как «Ютьюб» своего времени». Да, это, несомненно, похоже, но, в отличие от той социальной сети, эти карикатуры никогда не «замедлятся» — они срез эпохи и один из главных портретов своего времени.









Фото: Александр Братерский